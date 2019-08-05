القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، العمل الإرهابي الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة وأسفر عن استشهاد 20 شخصا بينهم 4 مجهولين وإصابة 32 آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أنّ "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية".
وأعربت الوزارة عن تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر.
وجدّد البيان "موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته".
وفي وقت سابق الإثنين، قالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إن 20 شهيدا بينهم 4 مجهولين و32 مصابا هم ضحايا الحادث الإرهابي.
كما كشفت الشرطة المصرية عن تفاصيل الحادث الذي استخدمت فيه سيارة ملاكي تحتوي على كمية من المتفجرات.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدين التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.