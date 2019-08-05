الإمارات تدين التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام المصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، العمل الإرهابي الذي وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة وأسفر عن استشهاد 20 شخصا بينهم 4 مجهولين وإصابة 32 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، أنّ "هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية".

وأعربت الوزارة عن تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر.

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وجدّد البيان "موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته".

وفي وقت سابق الإثنين، قالت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، إن 20 شهيدا بينهم 4 مجهولين و32 مصابا هم ضحايا الحادث الإرهابي.

كما كشفت الشرطة المصرية عن تفاصيل الحادث الذي استخدمت فيه سيارة ملاكي تحتوي على كمية من المتفجرات.