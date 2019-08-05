قرقاش: ارتباط قطر بدعم الإرهاب يعود إلى الواجهة

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الإثنين، أن ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب عاد إلى الواجهة عبر تقرير النيويورك تايمز حول الاستهداف الإرهابي للإمارات في الصومال وضلوع شخصيات قطرية رفيعة ورسمية فيه.

وقال قرقاش، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقرير التايمز بشأن تمويل بنك الريان لمؤسسات متطرفة وبعضها مصنف إرهابيا، المراجعة واجبة والنفي غير مقنع".

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وكشفت صحيفة "التايمز" عن أن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر يقدم خدمات مالية لمنظمات بريطانية عديدة مرتبطة بمتطرفين، وأن حسابات بعض عملاء مصرف الريان القطري جُمدت خلال حملة أمنية.

وأوضحت الصحيفة أن 70% من أسهم بنك الريان البريطاني مملوكة لمصرف الريان، ثاني أكبر بنك قطري، وأن ذراعاً استثماريةً في صندوق قطر السيادي تمتلك الحصة المتبقية البالغة 30%.

وأضافت أن قائمة عملاء البنك تضمنت جماعات ضغط ومنظمات خيرية ومساجد وممولي قنوات تلفزيونية فضائية.

ولفتت إلى أن بنك "الريان" يوفر تسهيلات مصرفية لـ15 منظمة مثيرة للجدل تعمل في بريطانيا، 4 منها على الأقل تشمل مسجدا و3 جمعيات خيرية أغلقت حساباتها لدى بنوك تشمل "إتش إس بي سي" و"باركليز" و"ناتويست" و"للويدز تي إس بي".