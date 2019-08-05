أكراد سوريا يحذّرون من هجوم تركي وشيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر قيادي كردي بارز، الإثنين، من أن تركيا ستبادر إلى شنّ هجوم ضد مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا في "أول فرصة" تسنح لها.

وهدد رجب طيب أردوغان، الأحد، من أن بلاده تعتزم شنّ عملية عسكرية في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكياً.

وقال القيادي الكردي وأحد مهندسي الإدارة الذاتية ألدار خليل لوكالة فرانس برس: "ما لم يتم ردع تركيا أو يحصل إجماع على قرار دولي لمنعها، فهي بالتأكيد في حالة هجوم".

واعتبر أن "أردوغان جدي وفي أول فرصة سيبادر إلى الهجوم"، مشدداً على أنّ "المقاومة ستكون الخيار الأساسي لمواجهة تهديدات مماثلة إلى جانب محاولاتنا في العمل السياسي والدبلوماسي بغية إيقافها".

ويكرّر أردوغان منذ عام ونصف العام تهديداته بشن هجوم جديد ضد الأكراد في منطقة شرق نهر الفرات، إلا أنه لم ينفّذ أياً منها، ويحشد قواته منذ أشهر قرب الحدود السورية وفق وسائل إعلام تركية.