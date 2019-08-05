الجيش اليمني يدمر مخزن أسلحة بمعقل الحوثيين

حقق الجيش اليمني، الإثنين، انتصارات مهمة في محافظتي صعدة وحجة، وذلك خلال عمليات نوعية استهدفت أهداف عسكرية استراتيجية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية والسيطرة على مواقع جديدة.

ففي حجة شمالي غربي البلاد، أحرز الجيش الوطني تقدما ميدانيا في المرتفعات الشرقية الاستراتيجية من مدينة حرض، خلال هجوم خاطف استهدف مواقع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وفرض الجيش اليمني سيطرته الكاملة على سلسلة جبل "مبعوثة" الاستراتيجية المطل على سوق المزرق شرق حرض، شمالي المحافظة، حسب بيان لوزارة الدفاع اليمنية.

ولعبت مقاتلات تحالف دعم الشرعية دورا محوريا في المعركة، إذ استهدفت مواقع وتعزيزات مليشيا الحوثي القادمة إلى منطقة المواجهات، فضلا عن توفير غطاء ناري لوحدات الجيش الوطني المهاجمة.

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وحسب الوزارة، فإن المعارك أسفرت عن تكبد مليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الدوريات والآليات.

وفي معقل الانقلابيين، دكت مدفعية الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية مخزنا لأسلحة مليشيا الحوثي في مديرية قطابر شمال صعدة على تخوم الحدود السعودية.

وذكر الجيش اليمني، أنه فجّر مخزن أسلحة استراتيجيا في جبال "الجلحه" ببلدة "آل ثابت" بمديرية "قطابر" بعد أن كانت مليشيا الحوثي تتخذ منه مركزاً لتموين عناصرها وإطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة صوب المناطق السكانية اليمنية والسعودية.

وأسفرت العملية النوعية عن تدمير كلي لمخزن مليشيا الحوثي ومقتل وإصابة العشرات بصفوف قواته البشرية بجانب خسائر العتاد العسكري.

وتكبدت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الفترة الماضية مئات القتلى والجرحى بنيران التحالف العربي والجيش اليمني بعدد من جبهات القتال أبرزها الضالع وصعدة والبيضاء وحجة.