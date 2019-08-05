الان تتابع إدانات عربية لهجوم “معهد الأورام” الإرهابي في مصر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365

أدانت دول عربية عدة حادث انفجار معهد الأورام، الذي وقع أمس، وراح ضحيته 20 شخصًا، وأصيب 35، معلنة تضامنها مع مصر في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله.

بداية، أدانت واستنكرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، الاثنين، التفجير الإرهابي.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على تويتر “ندين ونستنكر التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني مساء أمس في جمهورية مصر العربية الشقيقة”.

وأضافت “نقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، ونؤكد تضامن المملكة ووقوفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد الإرهاب بكل أشكاله”.

كما أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الاثنين، الانفجار واصفة إياه بالإرهابي.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، نشرته عبر موقعها الإلكترونى، وقوف مملكة البحرين فى صف واحد إلى جانب مصر، وتضامنها التام معها فى حربها ضد الإرهاب، وفيما تتخذه من إجراءات ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

كما أعربت الخارجية البحرينية عن تعازيها ومواساتها لقيادة وحكومة وشعب مصر ذوى الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله؛ مشددة على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل ردع الجماعات الإرهابية وكل من يدعمها ويمولها.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أنّ “هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية”.

وأعربت الوزارة عن “تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر”.

وجدّد البيان “موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته “.

أعرب مصدر في وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير.

وجدد المصدر، بحسب وكال الأنباء الكويتية “كونا”، التأكيد على موقف الكويت الثابت والمناهض للإرهاب والعنف، مشددا على وقوفها إلى جانب مصر في جهود الحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب.

وطالب بضرورة مضاعفة المجتمع الدولي لجهوده في سبيل التخلص من تلك الظاهرة الخطيرة.

واختتم المصدر بالإعراب عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمني الشفاء العاجل للمصابين.