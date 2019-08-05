الان تتابع بعد طلب عودته إلى مصر.. باحثون يكشفون للوئام تفاصيل اعتقال السلطات القطرية لمؤسس الجزيرة علي سالم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

في أوائل يونيو الماضي، فجرت منظمة حقوقية دولية باسم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان “تحالف”، قضية قيام السلطات القطرية باعتقال وإخفاء المهندس المصري علي محمد سالم، أحد مؤسسي قناة الجزيرة هو ومواطنه وليد عبد العزيز.

وقتها قدمت المنظمة مذكرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اتهمت فيها السلطات القطرية باختفاء المهندس المصري وصديقه واعتقالهما منذ 7 أشهر دون محاكمة أو توجيه تهم.

أثارت القضية تساؤلات بشأن الاعتقلات وسجون الدوحة التي وصفتها تقارير إعلامية أجنبية بالمقابر المفتوحة، وتطبيق عمليات التصفيات الممنهجة للمعارضين.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، شريف عبد الحميد، إن الشبكة تقدمت بمذكرة للمقرر الأممي الخاص بالاختفاء القسري خلال انعقاد الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن اعتقال السلطات القطرية للمهندس المصري علي سالم.

وكشفت عن اعتقال السلطات القطرية للمصريين علي محمد سالم ووليد عبد العزيز منذ 7 أشهر، وهما الآن “رهن الاعتقال والاختفاء القسري دون توجيه أي تهم لهما”.

وذكر أن المعلومات المثبتة لدينا هي أن السلطات القطرية لم تعلم أهالي المعتقلين بأي تفاصيل، ولم تسمح لهم بالتواصل معهما.

وحمّل المتحدث باسم المنظمة الحقوقية السلطات القطرية “كامل المسؤولية إذا حدث أي مكروه لهما”، وطالبت “بعدم تعريضهما لأي تعذيب أو معاملة قاسية”.

وكشف عبد الحميد عن أن اثنين من المحتجزين العرب السابقين في ذات السجن الذي يقبع فيه المصريان، قد أبلغا عن وجودهما، مضيفا أن المعتقلين يخضعان للحبس الانفرادي، بحسب المعلومات التي توفرت لديه حتى الآن.

من هو المهندس علي سالم؟

المصري علي سالم، من أهم مؤسسين قناة الجزيرة، قصته ترجع إلى قبل أكثر من ٢٢ عاما، عندما جاء طلب من قبل حمد آل ثاني لوزير الإعلام صفوت الشريف، أنهم يريدون سالم في مهمة انتداب لقطر ووافق الوزير ليساعد في تأسيس الجزيرة.

وفي نوفمبر عام ٩٦ بدأ بث الجزيرة و بعدها بـ٧ سنوات ظهرت الجزيرة الرياضية وكانت كلها من تأسيس وإشراف المهندس سالم وفريقة، حتى إنه في ٢٠١٨ تم تكريمه لكونه من أهم المؤسسين وبعدها بيومين اختفى سالم عندما كشفت تقارير إعلامية إعلانه الرجوع إلى مصر بعدما رفض سياسة القناة القطرية التي تحولت إلى راعية للإرهاب في العالم.

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بعدها طلب أهله من السلطات القطرية تفسير سبب اعتقاله، لكن منعوهم من الخروج من حدود قطر.

اختفاء علي سالم برعاية المخابرات القطرية

من جانبه، أشار الباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي، عمرو فاروق، أن النظام السياسي في قطر لا يمكن فصله مطلقا عن التنظيم الدولي للإخوان، وأن أجندة كلاهما متفقة بشكل كبير في تحقيق أهداف محددة، وفي مقدمتها المؤامرة على الدولة المصرية ودول الخليج العربي .

وأوضح فاروق، في تصريح خاص بـ”الخليج 365”، أن عملية اختفاء المهندس المصري على سالم الذي يعد أحد مؤسسي قناة “الجزيرة” القطرية على خلفية عزمه ترك الدوحة والعودة لبلاده بشكل نهائي، تمت برعاية المخابرات القطرية.

وأشار فاروق إلى أن الدوحة لن تسمح لسالم بمغادرة أراضيها نظرا لامتلاكها الكثير من الاسرار والوثائق التي تدين النظام القطري، بعد أن ظل قريبا من دوائر صنع القرار بها لأكثر من 22 عاما تقريبا.

وأوضح فاروق، أن النظام القطري اعتاد تلفيق التهم لسجن كل معارضيه أو المختلفين معه، سواء التهم المالية أو تهم التجسس، والتي يتم اتخاذها ذريعة للقبض على خصوم العائلة الحاكمة في قطر.

وأكد فاروق أن السجون القطرية مليئة بالشخصيات المعارضة للنظام القطري، أو المختلفة مع العناصر القريبة من رجال النظام، إذ اعتادوا على تلفيق التهم، وتثبتت الجريمة من خلال قضاء يتم توظيفه لخدمة العائلة الحاكمة.

وأضاف أن النظام القطري، قام بتصفية عدد كبير من المعارضين لسياسته والمختلفين معه، عن طريق التصفية المباشرة أوالتعذيب الممنهج، أو الإذابة باستخدام المواد الكيمائية، أو القتل بالمواد السامة، في ظل انعدام المحاسبة والرقابة على النظام القطري.

وأفاد بأن هناك الكثير من التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة كشفت العديد من جرائم النظام القطري ضد حقوق الانسان، لاسيما فيما يخص قضايا التعذيب الممنهج بأحدث الوسائل، أو التلفيق بتهمة الجاسوسية التي يستخدمها النظام لاعتقال أي شخص يرغب في تقييد حريته.

ولفت فاروق إلى أن المهندس على سالم الذي تم اختفائه بعد ساعات قليلة من قراره بمغادرة الدوحة، ورغبته في عودته للقاهرة التي تمثل أهم عدو حاليا للدوحة بحكم رعاتيها للإخوان، ودعمها المالي للعمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية من أراضيها، من المؤكد تعرضه لضغوط كبيرة داخل سجون الدوحة، أو للتعذيب، أو ربما سيتم تعريضه لإذابة الكاملة مثلما تعمل قطر في التخلص من كاتمي أسرارها أو مع الد خصومها.

وأشار إلى أن هناك تقارير غربية أكدت تدريب الحرس الثوري الإيراني للأجهزة الأمنية القطرية في إطار التعاون المستمرة والمتسع بين الطرفين، وبحكم أن النظام القطري يدير عمليات خاصة للنظام الملالي بالوكالة، وفي مقدمتها عمليات جلب اليورانيوم والسبائك الذهبية الخام والأحجار الكريمة، وخام الألماس من داخل مناطق افريقيا، لصالح النظام الإيراني.

وأضاف أن ذلك واضح جدا في علمية الجرائم الممنهجة داخل السجون القطرية التي تم التوسع في اقامتها خلال المرحلة الأخيرة، ويقبع بها الكثير من المعارضيين للنظام السياسي القطري، وعدد من رعايا الدول العربية والأجنبية الذين تستخدمها الدوحة كأوراق ضغط على هذه الدول لتحقيق مطالبها.

وختم حديثه قائلا إن عددا كبيرا من المفرج عنهم من داخل السجون القطرية كشفوا الكثير من الأسرار الجرائم التي تممت داخل جدران سجون الدوحة،استخدام ابسع الوسائل للتعذيب، وتلفيق التهم للأشخاص لاغراض متعددة ومختلفة، ووجود عناصر مختطفين ومجسونين دون أن توجه لهم أية تهم، ولم يتم احالتهم للقضاء نهائيا.