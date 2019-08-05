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وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية يعزي مصر في ضحايا التفجير الإرهابي بمحيط معهد الأورام

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جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365

توجه وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية، أحمد عبد العزيز قطان، بخالص التعازي لمصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، في ضحايا ما وصفه بالحادث الإرهابي الجبان، الذي وقع أمام معهد الأورام.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، «أرجو من الله العلي القدير أن يسكن الموتى فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه».
وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.

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وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في وقت لاحق، أن التحقيقات توصلت إلى أن إحدى السيارات في حادث التصادم أمام معهد الأورام كان بداخلها كمية من المتفجرات المعدة لتنفيذ عملية إرهابية.

وقالت الوزارة في بيان إن التقديرات تشير إلى أن السيارة، التي كانت تسير في عكس الاتجاه كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وأضافت أنه كان مُبلّغا عن سرقة السيارة من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

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