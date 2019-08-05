"المعز المضوي" لـ"اليمن العربي": يجب إدخال البشير بالسجون التي زج بها شرفاء الوطن

قال المعز المضوي، المتحدث باسم تنسيقية الثورة السودانية، أنه من الأفضل المحاكمة الداخلية لعمر البشير وهي نفس السجون الذين نكلوا فيها شرفاء الوطن، ليتجرع نفس المرارة للشعب السوداني لـ30 عام، ليشهد أسر الشهداء ديسمبر 2018 وسبتمير 2012، لتحقيق مبدأ العدالة ألإنتقالية.

وأكد المضوي، أن السودان تحتاج لإصلاح فكري وعقائدي، لابد أن يكون هناك فصل ما بين السلطات وفصل ما بين الدين والدولة، البناء الحزبي أو التعدد على توجهات عقائدية، مبينًا أن السودان شعب متسامح ومتقبل للآخر، نعمل بكامل برامجنا على الحرية، ونقيم المنابر.

وأضاف المضوي، أن الضامن هو الشعب السوداني، لتحقيق كامل تطلعاته ووضع الدستور يضبط العملية السياسية وعدم السماح لعودة النظام القديم أو إعادة إنتاجه.