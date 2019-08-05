كنيسة إردوغان أخرست " الإخوان"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل الصمت الإخواني لليوم الثالث على التوالي تجاه زعيمهم الروحي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، رغم افتتاحه السبت الماضي أول كنيسة مخصصة للطائفة السريانية الأرثوذكسية المحلية في إسطنبول.

وأصيب إعلام الإخوان «الذي يتخذ من تركيا مركزا له» بالخرس، ولم يجرؤ أحد على انتقاد بائع الوهم الذي يتشدق في كل خطبه بالدفاع عن الإسلام، فيما احتفلت الطائفة الأرثوذكسية بتدشين أول مكان عبادة مسيحي يبنى في تركيا منذ قيام الجمهورية قبل 100 عام.

وفيما يشكو أبناء الطائفة المسيحية من معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في تركيا، قال إردوغان لدى وضع حجر الأساس للكنيسة «إنه من واجب تركيا تلبية الاحتياجات المكانية للطائفة السريانية لممارسة عبادتها».