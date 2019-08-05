الحكومة: تعويض بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد ومصاب بعجز كلى فى حادث معهد الأورام

الموجز

توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، إلى مستشفى قصر العينى، لزيارة المرضى مصابى حادث المنيل، وبرفقته بعض الوزاراء، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

وخلال زيارته للمستشفى، اطمأن رئيس الوزراء على عدد من حالات المصابين، ومستويات الرعاية الصحية التي يوفرها المستشفى، موجهاً المسئولين بتوفير كافة سبل العناية الطبية حتى تماثل المصابين للشفاء بسلامة الله.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلى، و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة فى المستشفى.

Advertisements

كما زار رئيس الوزراء موقع الحادث بمحيط معهد الأورام بصحبة الوزراء المرافقين ومحافظ القاهرة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولي شركة المقاولون العرب بسرعة الانتهاء من إصلاح التلفيات التي نتجت عن الحادث، وهى الإصلاحات التى بدأت بالفعل بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث، قائلاً: أهم شىء الآن هو التوقيت واستعادة طبيعة المكان كما كانت فى أسرع وقت، مضيفا: "المبنى يرجع أحسن من الأول".

وتجول مدبولى فى أنحاء المستشفى واستمع إلى شرح من وزير التعليم العالى ورئيس شركة المقاولون العرب عما يتم تنفيذه من أعمال، كما استمع إلى شرح من وزيرة الصحة عن حالة المصابين بوجه عام وكذا ما تم من إجراءات لنقل بعض مرضى معهد الأورام لمستشفيات أخرى لتلقى العلاج اللازم.