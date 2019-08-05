أحمد أبوعقيل نعى الفنان عمرو عبدالجليل ضحايا حادث معهد الأورام قائلا:" رحم الله ضحايا حادث معهد الاورام وربنا يصبر أهاليهم وشفي الله جميع المصابين".

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كانت هذه تفاصيل خبر رياضيون وفنانون ينعون ضحايا حادث معهد الأورام: الحزن يعتصر قلوبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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