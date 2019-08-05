إعلان حال الطوارئ قرب كراسنويارسك الروسية بعد حريق ضخم في مستودع للذخيرة

أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في منطقة أتشينسكي، بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا إثر اندلاع حريق ضخم بمستودع للذخيرة، تبعته انفجارات قوية.
وأفادت حكومة إقليم كراسنويارسك بأن" الحريق اندلع وبدأت الانفجارات في مستودع الذخيرة عند الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، وتجري عملية إجلاء سكان القرى المجاورة إلى أماكن أمنة"، مشيرةً الى "وجود 8 مصابين".
وأكدت سلطات مدينة أتشينسك، أنه "تم إجلاء أكثر من ألف شخص من المدينة، وأن عملية الإجلاء ستتواصل خلال الليل".
وتفيد المعلومات الأولية المتوفرة، بأن سبب الحريق يعود إلى انفجار قذيفة في مستودع الذخيرة.
من جانبها، دعت إدارة مدينة أتشينسك السكان إلى التزام الهدوء، وعدم الاقتراب من الوحدة العسكرية رقم 74008، حيث وقع الحادث.
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