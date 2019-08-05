زلماي خليل زاد يؤكد حدوث تقدم ممتاز في المحادثات مع طالبان

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ل​أفغانستان​ ​زلماي خليل زاد​ أن ​الولايات المتحدة​ و​حركة طالبان​ احرزتا "تقدما ممتازا" في الجولة الأخيرة من المحادثات التي تجري في ​الدوحة​ للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب الدائرة في أفغانستان منذ نحو 18 عاما.

واشار خليل زاد في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "استنادا إلى التقدم الممتاز الذي تم احرازه في ​كابول​ الأسبوع الماضي، أمضيت الأيام القليلة الماضية في الدوحة وركزنا على القضايا المتبقية لاستكمال الاتفاق المحتمل مع طالبان". وأوضح أن التوصل إلى اتفاق "سيسمح بسحب للقوات يستند إلى الظروف"، مضيفا "لقد أحرزنا تقدما ممتازا".

وتابع خليل زاد أنه سيتوجه إلى ​نيودلهي​ "لاجتماعات مقررة مسبقا لحشد توافق دولي لدعم عملية السلام في أفغانستان".

Advertisements

ولم يصدر تعليق فوري من طالبان على إشارة المسؤول الأميركي الى هذا التقدم في المحادثات.

وبدأت الجولة الثامنة من المفاوضات السبت في العاصمة القطرية الدوحة بين المتمردين الأفغان والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق قد يفتح المجال أمام انسحاب ​القوات الأميركية​ من أفغانستان بعد تدخل عمره 18 عاماً، وهو وعد قطعه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ خلال حملته الانتخابية.

وقد يفتح الاتفاق بين ​واشنطن​ وطالبان، المجال أمام حوار بين الطرفين الأفغانيين، أي بين المتمردين والحكومة. ويُفترض أن يحصل ذلك خلال الشهر الجاري في ​أوسلو​ بحسب مصادر دبلوماسية.