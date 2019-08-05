قائد القوات البحرية الإيرانية: نزود بوارجنا بنظام إطلاق عمودي للصواريخ

أعلن قائد ​القوات​ البحرية ال​إيران​ية، الأدميرال حسين خانزادي عن "تزويد البوارج الحربية والغواصات بنظام الإطلاق العمودي لل​صواريخ​، الأمر الذي سيرفع من قدراتها"، مشيراً إلى "تثبيت صواريخ عمودية على مدمرة - دماوند 2- في الأسطول البحري الشمالي لإيران"، ونظام إطلاق ​الصواريخ​ العمودي "VLS"، معد لإطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ ويثبت على البوارج والغواصات في ​منظومة​ تتكون من عدد من الخلايا الحاملة للصواريخ، ويمكن لكل خلية إطلاق مجموعة متنوعة من الصواريخ".

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