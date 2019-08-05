حركة النجباء: أي حكومة عراقية تعمل ضد إيران ستسقط خلال أسابيع

هدد المتحدث باسم حركة "النجباء" العراقية، نصر الشمري، بأن "أي ​حكومة​ عراقية تعمل ضد ​إيران​ ستسقط في غضون أسابيع". وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم حركة "النجباء" خلال لقائه مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، ​اللواء​ ​يحيى رحيم صفوي​، أن الحركة تراقب جميع القواعد العسكرية الأمريكية على الأراضي العراقية، والتي يبلغ عددها 11 قاعدة.

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