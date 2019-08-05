التايمز: على وزيرة الداخلية البريطانية بدء التحقيق بتورط بنك الريان بدعم الإرهاب

طالبت صحيفة "التايمز" البريطانية، وزيرة الداخلية البريطانية بـ"تحقيق عاجل بتورط بنك الريان القطري بدعم ​الإرهاب​"، مشيرةً إلى أن "وزيرة الداخلية البريطانية مطالبة بمساءلة السلطات القطرية بتهمة دعم التطرف"، مؤكدةً أنه "يجب عزل قطر إذا اختارت تشجيع الحركات المتطرفة على الصعيد الدولي".

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