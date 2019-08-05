رئيس البرلمان التركي: لن نسمح بشن الهجمات الإرهابية من مناطق قرب حدودنا

أكد رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب أن "​أنقرة​ لن تسمح بشن الهجمات الإرهابية من مناطق قرب حدودها، وأنها تعمل على إقامة منطقة آمنة هناك"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ تستضيف 3 ملايين لاجئ سوري ونرغب بعودتهم إلى منازلهم بعد التأكد من عدم تعرضهم للخطر".

ولفت إلى أن "​أوروبا​ تخلق المشاكل في بعض الدول وتجعل مواطنيها غير قادرين على العيش فيها"، مشيراً إلى أن "تركيا ترفض تدخل كل من ​فرنسا​ و​ألمانيا​ و​الولايات المتحدة​ بمنطقة ​الشرق الأوسط​".

وفيما يتعلق بمسألة شراء ​الحكومة التركية​ ل​منظومة​ "إس – 400" الروسية، أشار شنطوب إلى "اننا لم نستطع الحصول على منظومة باتريوت الصاروخية من ​واشنطن​ وقمنا بشراء منظومة إس – 400 من ​موسكو​".