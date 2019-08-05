رئيس البرلمان التركي: لن نسمح بشن الهجمات الإرهابية من مناطق قرب حدودنا

أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أن "أنقرة لن تسمح بشن الهجمات الإرهابية من مناطق قرب حدودها، وأنها تعمل على إقامة منطقة آمنة هناك"، مشيراً إلى أن "تركيا تستضيف 3 ملايين لاجئ سوري ونرغب بعودتهم إلى منازلهم بعد التأكد من عدم تعرضهم للخطر".
ولفت إلى أن "أوروبا تخلق المشاكل في بعض الدول وتجعل مواطنيها غير قادرين على العيش فيها"، مشيراً إلى أن "تركيا ترفض تدخل كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط".
وفيما يتعلق بمسألة شراء الحكومة التركية لمنظومة "إس – 400" الروسية، أشار شنطوب إلى "اننا لم نستطع الحصول على منظومة باتريوت الصاروخية من واشنطن وقمنا بشراء منظومة إس – 400 من موسكو".
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