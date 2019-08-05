سفير النمسا بايران: فيينا تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي واستيفاء حقوق ايران

اكد سفير النمسا لدى ايران اشتفان شولتز ان "الحفاظ على الاتفاق النووي والتركيز على استيفاء حقوق ايران وازالة الحظر، والنمو الاقتصادي والمضي قدما نحو مجتمع قائم على الصناعة والانتاج، ياتي جميع ذلك ضمن جهود الحكومة في فيينا"، مشيراً إلى أن "النمسا تسعى في اطار سياساتها للحفاظ على الاتفاق النووي بين ايران واوروبا، والتاكيد على استيفاء حقوق طهران وازالة الحظر والنمو الاقتصادي في هذا البلد".
ولفت إلى أن "فيينا تواصل هذه الجهود عبر شبكة تعاون ثنائية تهدف الى تحقيق المصالح الحقيقية في اطار خطة العمل المشترك الشاملة".
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