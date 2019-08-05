سفير النمسا بايران: فيينا تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي واستيفاء حقوق ايران

اكد سفير ​النمسا​ لدى ​ايران​ اشتفان شولتز ان "الحفاظ على ​الاتفاق النووي​ والتركيز على استيفاء حقوق ايران وازالة الحظر، والنمو الاقتصادي والمضي قدما نحو مجتمع قائم على ​الصناعة​ والانتاج، ياتي جميع ذلك ضمن جهود ​الحكومة​ في ​فيينا​"، مشيراً إلى أن "النمسا تسعى في اطار سياساتها للحفاظ على الاتفاق النووي بين ايران و​اوروبا​، والتاكيد على استيفاء حقوق ​طهران​ وازالة الحظر والنمو الاقتصادي في هذا البلد".

ولفت إلى أن "فيينا تواصل هذه الجهود عبر شبكة تعاون ثنائية تهدف الى تحقيق المصالح الحقيقية في اطار خطة العمل المشترك الشاملة".