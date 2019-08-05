الشرطة الكندية: إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار بناد ليلي بمدينة تورونتو

أكدت شرطة مدينة تورونتو الكندية إصابة 5 أشخاص بجروح جراء حادث إطلاق نار في أحد النوادي الليلية بالمدينة، مشيرةً إلى أنه "وقع شجار بالقرب من ناد ليلي قبل أن يسمع صوت الطلقات النارية وتم العثور على حاويات الخراطيش داخل وخارج المبنى".
وأشارت الشرطة إلى أن "النادي كان مكتظا بالناس، ولحسن الحظ لم يكن عدد المصابين كبيرا"، لافتةً إلى انها تعمل الشطة على تحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين أطلقوا النار.
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