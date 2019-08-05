أعلن مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ​جورج عبد الساتر​ أن "فريق ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ كان محاصرا منذ ساعات داخل فندق "كواليتي إن" وشاغلو الفندق رفضوا التجاوب مع القوى الأمنيّة وتنفيذ قرار الإخلاء ولكن في النهاية تم اخلاء الفندق".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار وزير الاقتصاد: اخلاء الفندق المخالف "كواليتي ان" بطرابلس محاصرة الفريق الوزاري داخله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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