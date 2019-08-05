جهانغيري بعد لقائه جبق: طهران مستعدة لتطوير تعاونها الطبي والصحي مع بيروت

أكد النائب الاول ل​رئيس الجمهورية​ ال​ايران​ي ​اسحاق جهانغيري​ أن "​طهران​ مستعدة لتطوير تعاونها الطبي والصحي مع ​بيروت​"، مشيراً إلى أن "ايران اليوم بلغت مستوى الاكتفاء الذاتي في انتاج الدواء والاجهزة الطبية، وهناك كمية ضئيلة من حاجات البلاد الصحية التي تقتضى الاستيراد من الخارج".

وخلال لقائه وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​، لفت جهانغيري إلى "اعتداءات الكيان الصهيوني المتكررة على ارض ​لبنان​ وصمت ​المجتمع الدولي​ تجاه هذه الانتهاكات"، قائلا "ان مقاومة وصمود الشعب والحكومة في لبنان كان السبب في منع الاعداء عن تحقيق مآربهم ضد هذا البلد".

وأشار إلى أن "جانبا من الامن والاستقرار في المنطقة وتحديدا لبنان اليوم، هو نتيجة التقدم والانجازات الملحوظة التی تحققت في هذا البلد، رغم الضغوط الاجنبية التي يتعرض لها"، لافتاً إلى انه "استطاعت ايران رغم الحظر والضغوط الاميركية التی مرت بها على مدى العقود الاربعة الماضية، وعبر الاستناد الى طاقاتها الوطنية ان تحقق انجازات مميزة في جميع المجالات".