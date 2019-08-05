جريح بحادث سير بين دراجة نارية وسيارة في الزرارية

سقط جريح في ​حادث سير​ في بلدة ​الزرارية​ - حي الحمرة، بين ​سيارة​ و​دراجة نارية​، مما ادى الى اصطدام السيارة بشجرة الى جانب الطريق. ونقل الجريح الى احدى ​مستشفيات​ المنطقة للمعالجة.

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