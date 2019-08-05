بطيش:‏ استعادة الدولة حقها في فندق معرض رشيد كرامي خطوة اساسية متكاملة

اشار وزير ​الاقتصاد​ والتجارة ​منصور بطيش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "اخيرا وبعد سنوات من المماطلة والتسويف، استعادت ​الدولة​ حقها في الفندق الموجود في ​معرض رشيد كرامي الدولي​ من دون اي تنازل. هي خطوة اساسية تمهيدا لخطة جديدة متكاملة تعيد لهذا المعلم الدولي مكانته ودوره، الحق يعلو ولا يعلى عليه"، مؤكدا ان "وزارة الاقتصاد بالمرصاد".

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