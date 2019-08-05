بطيش: لبنان يمر بمرحلة فيها صعوبات اقتصادية والمطلوب وضع خطة لضبط الصرف

لفت وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ إلى أن "نسبة الاستهلاك بشكل عام تتجاوز نسبة الانتاج في ​لبنان​ وذلك نتيجة تراكم السياسات التي لم تركز على الانتاج بل على الصرف"، مشيراً إلى أن "دعوة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ للتضحية وتخفيف الصرف لم يكن موجها للطبقات المحدودة الدخل او الفقراء ولكن طلب حسن ادارة الصرف من الناس الميسورين".

وفي حديث تلفزيوني، أشار بطيش إلى أن "لبنان يمر بمرحلة فيها صعوبات اقتصادية والمطلوب من كل شخص ضمن قدراته أن يضع انضباط"، مؤكداً ان "الرئيس عون حريص على أن لا يحمل الطبقات الفقيرة أي أعباء اضافية وهو حريص على الانتاج وزيادة فرص العمل في لبنان".