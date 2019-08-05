لفت وزير الاقتصاد منصور بطيش إلى أن "نسبة الاستهلاك بشكل عام تتجاوز نسبة الانتاج في لبنان وذلك نتيجة تراكم السياسات التي لم تركز على الانتاج بل على الصرف"، مشيراً إلى أن "دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للتضحية وتخفيف الصرف لم يكن موجها للطبقات المحدودة الدخل او الفقراء ولكن طلب حسن ادارة الصرف من الناس الميسورين".
وفي حديث تلفزيوني، أشار بطيش إلى أن "لبنان يمر بمرحلة فيها صعوبات اقتصادية والمطلوب من كل شخص ضمن قدراته أن يضع انضباط"، مؤكداً ان "الرئيس عون حريص على أن لا يحمل الطبقات الفقيرة أي أعباء اضافية وهو حريص على الانتاج وزيادة فرص العمل في لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر بطيش: لبنان يمر بمرحلة فيها صعوبات اقتصادية والمطلوب وضع خطة لضبط الصرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.