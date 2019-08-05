ادارة معرض رشيد كرامي الدولي تسترجع فندق الكواليتي ان من الشركة المشغلة

تمكنت ادارة ​معرض رشيد كرامي​ الدولي، بمؤازرة من ​القوى الأمنية​ واتصالات مكثفة على أعلى المستويات من استرجاع فندق الكواليتي - ان من الشركة المشغلة والتي يرأسها سلطان حربا، وتمت عملية الاستلام عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم بعدما وقعت ادارة الفندق على محضر الاستلام بحضور مندوبين عن ​وزارة الاقتصاد​، ومن ثم عقد ​مؤتمر​ صحافي ضمن فندق الكواليتي - ان تحدث فيه مستشار وزير الاقتصاد جورج ميشال عبد الساتر الذي اشار الى انه "بتاريخ 5 آب ومن داخل فندق "الكواليتي - ان" في طرابلس نعلن للشعب اللبناني عودة الشرعية للفندق المحتل من قبل شركة لم تدفع للدولة اللبنانية منذ عدة سنوات ما يتوجب عليها، نحن اليوم ومن وزارة الاقتصاد وبعد قرار الوزير استعدنا وبكل فخر هذا الفندق ونجحنا في اعادته الى كنف الدولة، بعد هذا النهار الطويل نشكر القوى الأمنية و​وزارة الداخلية​ وبالطبع وزارة الاقتصاد الوصية على ​معرض رشيد كرامي الدولي​ والفندق التابع له، كما ونتوجه بالشكر لرئيس مجلس الادارة المتابع للملف منذ خمس سنوات، والمدير العام وكل القيمين من محامين واختصاصيين، اليوم طرابلس في قلب لبنان، وهي مدينة اقتصادية تستحق التطور ومدخلها يبدأ من معرض رشيد كرامي الذي يمتد على مساحة مليون متر مربع لديه العديد من القدرات الاقتصادية، هذه الخطوة الأولى في النهج الاصلاحي ل​مدينة طرابلس​، هو نهار مفصلي بيد انه البداية للمزيد من النجاحات، لقد أثبتنا بأنه ما من جهة أكبر من القانون والشرعية".

بدوره، اشار رئيس مجلس ادارة المعرض أكرم عويضة الى انه "انطلاقا من تمسكنا بالمبادئ وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية وحفاظا على الأمانة وبعيدا عن المزايدات والتوقعات، وكما ترون اتجهت ادارة معرض رشيد كرامي الدولي الى تحقيق هدف أبناء طرابلس في وجوب تطبيق القوانين وتأمين الفرصة اللازمة لرفع الاهمال والخروج من الواقع الذي آلت اليه حالة الفندق التابع للمعرض، بالاصرار والمتابعة أثبتت ارادة الادارة أن مصلحة الادارة العامة يجب أن لا تقل شأنا عن مصلحة الأفراد، وقد استطعنا تجاوز كل العراقيل والتجاوزات لتوفير الانطلاقة الذي يجب أن تكون متوافقة مع تطلعات أهل طرابلس ليكون لديهم صرح سياحي يساهم في رفع مستوى الخدمة العامة بما يليق بهم".

وتابع:" اننا في ادارة معرض رشيد كرامي الدولي نخطو الخطوة الأولى نحو تحقيق الهدف الأساسي وهو تأمين مناقصة شفافة من خلالها يمكن لهذا المرفق أن يلعب الدور الأمثل في حياة الأهالي والزوار، أشكر ​القضاء اللبناني​ الذي حكم بالحق، ونشكر وزير الاقتصاد الدكتور ​منصور بطيش​ وممثله ​جورج عبد الساتر​ للمساعي المبذولة في سبيل استرجاع الفندق من المشغل المحتل، كما نشكر الرئيس ​سعد الحريري​ على حرصه على دولة القانون والمؤسسات وحرصه على تنفيذ القانون كما نتوجه بالشكر لوزيرة الداخلية الدكتورة ​ريا الحسن​ والشكر الكبير للقيادة الأمنية في ​الشمال​ ولمحافظ الشمال القاضي ​رمزي نهرا​ وكل من ساهم في وصولنا الى ما نحن عليه اليوم من تحرير للفندق".