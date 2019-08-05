النشرة: شاب لبناني مغترب قضى بحادث سير مروع في بريطانيا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ ان ﺑﻠﺪﺓ ﻃﻠﻮﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓﺠﻌﺖ ﺑﻮﻓﺎﺓ ﻓﻘﻴﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻮﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ ‏( 25 ﻋﺎﻣﺎً ‏) ﻭﺍﻟﺬﻱ توفي ﻋﻠﻰ ﺍﺛﺮ ﺣﺎﺩﺙ سير ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻮﻓﻴﺎ ﺍﻳﻀﺎً .

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