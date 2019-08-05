درغام: الصلاحيات التي اعطيت لرئيس الجمهورية يجب ان يمارسها وهو يفعل ذلك

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ أن "​التيار الوطني الحر​ لم يعتمد الاقصاء على الاطلاق طوال مسيرته النضالية"، مشيراً الى أنه "لدينا ماض إذا تكلمنا عنه نورث أولادنا النضال والتضحية والشرف".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح درغام "أننا نأخذ قراراتنا باستقلالية من دون أن ننتظر أحد، ونحن نمارس الجرأة بكل وضوح ونريد الحقيقة والعدالة، بينما ​القوات اللبنانية​ تريد أحكاما مسبقة. يريدون تحديد القاضي، لماذا نقبل بقاض من دون آخر؟ لماذا نريد أن نعرف الحكم مسبقا؟".

ولفت الى أن "كلام رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ لا يمكن الرد عليه"، مشيراً الى أن "​رئيس الجمهورية​ مؤتمن على ​الدستور​، والصلاحيات التي اعطيت للرئيس يجب ان يمارسها وهو يمارس حقه الدستوري".

ودعا درغام رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى "دعوة الوزراء الى عقد جلسة حكومية بأسرع وقت ممكن"، مشداً على أن "التسوية قائمة وهي بألف"، مشدداً الى أن "خير هذا البلد اذا اتفقنا اننا جميعا معنيين وأن السقف اذا سقط سيسقط على الجميع".