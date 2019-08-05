السجن 10 أيام بحق حليف للمعارض الروسي نافالني

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موسكو: حكمت محكمة روسية الإثنين بالسجن 10 أيام على حليف المعارض الروسي الرئيسي أليكسي نافالني مما زاد الضغط على المعارضين مع اقتراب الانتخابات المحلية في أيلول/سبتمبر.

وكان غورغي ألبوروف (29 عاما) الموظف في صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني بين الأشخاص الألف الذين أوقفوا السبت خلال تظاهرة غير مرخصة للمطالبة بانتخابات حرة في موسكو.

وقال على تويتر إنه حكم عليه بالسجن 10 أيام لخرق قواعد التظاهر.

وأكد ألبوروف أنه يعاقب لمشاركته في تحقيق حول المعاونة الأولى لرئيس بلدية موسكو التي يتهمها بالفساد.

وفي التحقيق الذي نشر الأسبوع الماضي اتهم الصندوق ناتاليا سيرغونينا المكلفة تنظيم الانتخابات المحلية في العاصمة الروسية الشهر المقبل ببيع عقارات في موسكو لأقاربها بأسعار مخفضة.

وبحسب هذه المعلومات فان أسرة سيرغونينا تملك حاليا عقارات بقيمة 6,5 مليار روبل (89 مليون يورو).

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ورفضت ترشيحات عدد من المعارضين لاقتراع 8 أيلول/سبتمبر التي ستكون صعبة على المرشحين المؤيدين للسلطة في أجواء من التذمر الشعبي.

وخرج الآلاف من أنصار المعارضة إلى الشارع في موسكو في الأسابيع الماضية احتجاجا على هذا الرفض وللمطالبة بانتخابات حرة.

وضمت تظاهرة 14 تموز/يوليو 22 ألف شخص في وسط العاصمة الروسية وهو أمر غير مسبوق منذ عودة فلاديمير بوتين إلى الكرملين في 2012.

وقمعت الشرطة التظاهرات غير المرخصة التي نظمت بين 27 تموز/يوليو و3 آب/أغسطس وتم خلالها توقيف أكثر من ألف شخص في كل مرة في موسكو.

ويمضي نافالني حاليا عقوبة بالسجن لشهر ولم يشارك في آخر تظاهرتين.

كما حكم على معظم حلفاء نافالني بعقوبات قصيرة بالسجن كالعديد من مرشحي المعارضة الذين لم يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات المحلية مثل اليا ياشين وايفان جدانوف وديميتري غودكوف.

ويتوقع ان تنظيم تظاهرة جديدة للمعارضة في موسكو في 10 آب/أغسطس.