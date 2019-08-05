بالصور.. ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، حملات مكبرة، اليوم الاثنين، على الأسواق ومحال الجزارة، لضبط المخالفات والتأكد من جودة اللحوم وصلاحيتها قبل عيد الأضحى المبارك.

أسفرت الحملات عن ضبط نصف طن لحوم في حالة إحلال تام وتعفن وغير صالحة للاستهلاك بسوق ستوتة، ومحل لبيع المجمدات بشارع أسوان، ومحل لحوم مجمدة تباع على أنها بلدية بشارع الأمين.

جرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة حملت أرقام: 2627 و2628، جنح المناخ، و3056 و3057، جنح العرب، وجاري إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.