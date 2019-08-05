الحكومة الهنديّة تلغي الوضع الخاص لكشمير وتوقعات بإشتعال توترات إقليميّة

وكالات- ألغت الحكومة الاتحادية الهندية اليوم، الاثنين 5 اوت 2019، الوضع الدستوري الخاص للشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير كما أعلنت إعادة هيكلة الحكم في الولاية، ما يمثل إحدى أهم الخطوات التي تم اتخاذها بشأن المنطقة المتنازع عليها في الهيمالايا منذ سبعة عقود.

وصرح وزير الداخلية الهندي أميت شاه، أمام البرلمان، بأنه تم إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، والتي تمنح الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير وتتيح لها قدرا من الحكم الذاتي. وتم إلغاء المادة بموجب مرسوم وقعه الرئيس رام ناث كوفيند.

وأضاف شاه أنه سيجري "إعادة تنظيم" الحكم في الولاية، ما أثار احتجاجات من النواب الذين يعارضون هذه الخطوة المفاجئة. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيتم تقسيم الولاية إلى منطقتين يتم إدارتهما اتحاديا: "جامو وكمشير" و"لاداخ".

ويأتي القرار بعد أيام شهدت حالة من الغموض وسط حشد هائل للقوات في المنطقة وكذلك بعد فرض الإقامة الجبرية على عدد من كبار السياسيين في كشمير من بينهم رئيسي الوزراء المحلييْن السابقين محبوبة مفتي وعمر عبد الله.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار اضطرابات وتصاعدا للتوترات مع باكستان. وتدير كل من الهند وباكستان شطرين منفصلين في منطقة كشمير ذات الأغلبية المسلمة، إلا أن كلا منهما تزعم أحقيتها في السيطرة على كامل المنطقة التي سبق أن دارت بين الجارتين النوويتين حربان بسببها.

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وكتبت مفتي على موقع تويتر "اليوم هو أسود يوم للديمقراطية الهندية"، مضيفة أن القرار "أحادي الجانب غير قانوني وغير دستوري ومن شأنه أن يجعل الهند قوة احتلال في جامو وكشمير".

وتتيح المادة 370 من الدستور أن يكون لكشمير دستورها الخاص وعلم منفصل واستقلال في كافة الأمور باستثناء الشؤون الخارجية والدفاعية والاتصالات. ومثّلت المادة الأساس الذي انضمت وفقا له الإمارة السابقة إلى الهند عند تقسيمها عام 1947 .

وتم نشر المرسوم على الموقع الإلكتروني للحكومة فور إعلان شاه له، وأكد مسؤولون أنه سيدخل حيز التنفيذ على الفور.

ويعارض حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي الحاكم الوضع الخاص منذ عقود، وتضمن برنامجه للانتخابات إلغاء هذه المادة. ويشدد الحزب الحاكم على أن إلغاء المادة سيساعد على استكمال الاندماج بين كشمير والهند. وكانت المادة تحظر على غير الكشميريين والهنود الاستقرار بصورة دائمة أو شراء الأراضي أو الحصول على وظائف حكومية أو منح تعليمية.