السعودية تدين وتستنكر حادث انفجار معهد الأورام

دانت المملكة العربية السعودية واستنكرت الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني بالقاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى. وقدمت المملكة العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري الشقيق، متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء، بحسب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية.

وأكد المصدر، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره. مسئول بوزارة الخارجية السعودية.وأكد المصدر، وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره.

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