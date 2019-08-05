السفارة الأمريكية بالقاهرة تدين حادث معهد الأورام

أدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بشدة الحادث المأساوي الذي وقع في محيط المعهد القومي للأورام الليلة الماضية، وأسفر عن سقوط شهداء ومصابين. وذكرت السفارة - في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، "إننا ندين بشدة الحادث المأساوي خارج المعهد القومي للأورام الليلة الماضية، ونقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب"، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

يشار إلى أن وزارة الداخلية أوضحت في بيانها عن الحادث أنَّ الفحص المبدئي أكّد أنَّ الانفجار جاء نتيجة تصادم سيارة ملاكي مفخخة بـ3 سيارات أمام المعهد القومي للأورام، وتوصلت التحريات المبدئية إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية. المأساوي خارج المعهد القومي للأورام الليلة الماضية، ونقف مع مصر في حربها ضد الإرهاب"، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.يشار إلى أن وزارة الداخلية أوضحت في بيانها عن الحادث أنَّ الفحص المبدئي أكّد أنَّ الانفجار جاء نتيجة تصادم سيارة ملاكي مفخخة بـ3 سيارات أمام المعهد القومي للأورام، وتوصلت التحريات المبدئية إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعدادا لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

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