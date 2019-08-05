الكويت تدين حادث التفجير الإرهابي في مصر

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية، اليوم الإثنين، إدانة واستنكار الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني بمصر، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى

والجرحى.

وجدد المصدر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية الكويتية - موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للإرهاب والعنف، مؤكدًا وقوفها إلى جانب مصر

في جهودها، للحفاظ على أمنها، ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والطمأنينة لأبناء الشعب المصري.ودعا المصدر المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة، معربًا في الوقت نفسه عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.