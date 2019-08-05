العاهل الأردني يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث معهد الأورام

بعث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الإثنين، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من "معهد الأورام"، وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.
وأعرب الملك عبدالله، في برقيته حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن إدانته لهذا العمل الجبان، مؤكداً تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب الشقيقة مصر في جهود محاربةالإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما أعرب العاهل الأردني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلاً الله جلت قدرته أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه.
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