الجيش اليمني يفجر مخزن أسلحة للميليشيا بصعدة

استهدفت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي، اليوم الاثنين، مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمال البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" أن قوات الجيش تمكنت من تفجير مخزن أسلحة استراتيجي في جبال "الجلحه"، لميليشيا الحوثي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر شمال المحافظة كانت تتخذه الميليشيا مركزاً لتموين عناصرها واطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة على المناطق السكانية.

كما أسفرت العملية عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي ، وخسائر كبيرة في العتاد. قوات الجيش تمكنت من تفجير مخزن أسلحة استراتيجي في جبال "الجلحه"، لميليشيا الحوثي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر شمال المحافظة كانت تتخذه الميليشيا مركزاً لتموين عناصرها واطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة على المناطق السكانية.كما أسفرت العملية عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي ، وخسائر كبيرة في العتاد.

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