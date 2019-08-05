قدّم رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، اليوم الاثنين، تعازيه إلى أقارب وضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع أمس الأول في الولايات المتحدة، والذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.
وقال ترودو - خلال كلمته في مدينة فانكوفر الكندية - "من الواضح أننا نحتاج اليوم إلى البدء بالتفكير في الهجمات الرهيبة بالولايات المتحدة".. مضيفًا "نحن نحزنعلى العائلات، وبالطبع نقف مع جيراننا الأمريكيين في هذا الوقت العصيب".
ووجهت شرطة مدينة إل باسو الأمريكية يوم أمس الأحد تهمة القتل إلى المشتبه بارتكابه الحادث في المدينة السبت الماضي والتي راح ضحيته 21 شخصًا، مشيرة إلى أن المتهم البالغ من العمر 21 عامًا يواجه عقوبة الإعدام.
ووقع إطلاق النار، الذي يُعتقد أنه ثامن أكثر الحوادث دموية في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، في مدينة ينحدر معظم سكانها البالغ عددهم 680 ألف نسمة من أصول إسبانية تقع على طول معبر "ريو جراندي" الحدودي من مدينة "سيوداد خواريز" في المكسيك.
وتعتبر حوادث إطلاق النار التي وقعت نهاية الأسبوع هي عمليات القتل الجماعي رقم 21 و 22 التي وقعت في عام 2019 في الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر جاستن ترودو يعزي عائلات ضحايا حادث شيكاغو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.