المحكمة العليا في الجزائر تأمر باحتجاز وزيرين سابقين في تهم فساد

أمرت المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الإثنين، باحتجاز وزيرين سابقين بسبب مزاعم فساد، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي.
وأمرت المحكمة بحبس وزير الأشغال العامة والنقل السابق عبد الغني زعلان ووزير العمل السابق محمد الغازي وهما أحدث مسؤولان يحتجزان منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في إبريل الماضي.
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