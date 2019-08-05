البحرية المغربية تنقذ 424 مهاجراً في المتوسط

أنقذت البحرية الملكية المغربية 424 مهاجراً واجهت قواربهم المطاطية صعوبات في البحر المتوسط، بينما كانوا يحاولون العبور نحو إسبانيا، بحسب ما أفاد مصدر عسكري اليوم الإثنين.

وقال المصدر إن البحرية الملكية أنقذت ليل الأحد الإثنين 424 مهاجراً، أغلبهم من بلدان جنوب الصحراء، ومن بينهم 53 امرأة و16 قاصراً.

وأوضح أنهم تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات خفر السواحل، مشيراً إلى أن بعضهم كان في حالة صحية متدهورة. وأعيدوا إلى موانئ شمال المملكة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 15 ألفاً من مثل هؤلاء المهاجرين غير النظاميين وصلوا إلى إسبانيا حتى الآن هذا العام، نحو 12 ألفاً منهم عن طريق البحر.

وقضى أكثر من 200 في تلك المحاولات.

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وسجّلت المنظمة الدولية للهجرة تراجع عدد المهاجرين الذين بلغوا إسبانيا، في النصف الأول من هذا العام بحوالي 30 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وأوقفت السلطات المغربية في 2018 نحو 89 ألف "محاولة هجرة غير شرعية" منها 29 ألف محاولة عبر البحر، بحسب أرقام مغربية رسمية.

ورحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بجهود المغرب لمواجهة الهجرة غير النظامية، في مقال نشرته جريدة "الباييس" الإسبانية نهاية يوليو الماضي.

وإزاء تدفق المهاجرين، قدم الاتحاد الأوروبي العام الماضي للمغرب 140 مليون يورو كمساعدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتفكيك شبكات المهربين وحماية المهاجرين من ضعاف الحال.

وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدر الهجرة غير الشرعية ربحاً كبيراً على المهربين الذين يحصلون على ما بين ألفين وخمسة آلاف يورو عن كل مهاجر يعبر المتوسط.