ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار في تكساس إلى 22

ارتفع عدد القتلى، الذين سقطوا خلال إطلاق نار بشكل عشوائي في أحد متاجر "وول مارت" بمدينة إل باسو في ولاية تكساس الأميركية، إلى 22، وهو أحد جريمتي إطلاق نار دمويتين وقعتا قبل يومين ودفعتا الرئيس دونالد ترامب لإدانة فكرة تفوق البيض.

ووجّه ممثلو الادعاء في تكساس اتهاماً لرجل بالقتل العمد في المذبحة، التي وقعت في المدينة الحدودية التي يعيش فيها عدد كبير من المنحدرين من أصول لاتينية.

وقالت شرطة إل باسو على "تويتر" إن اثنين من المصابين لفظا أنفاسهما الأخيرة في المستشفى صباح اليوم الإثنين ليرتفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 22.

وقال جريج أبوت، حاكم تكساس، إن الواقعة التي شهدتها المدينة يوم السبت، جريمة كراهية على ما يبدو. ووصف ممثلو ادعاء اتحاديون الواقعة بأنها إرهاب محلي.

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واستندت الشرطة في ذلك إلى "بيان" مناهض للمهاجرين نشر على الإنترنت قبيل إطلاق النار ونسبته للمهاجم باتريك كروسيوس واعتبرته دليلاً على أن القتل له دوافع عنصرية.

وقال ممّثل للادعاء في تكساس إن الولاية ستسعى لتنفيذ عقوبة الإعدام في كروسيوس إذا ثبتت إدانته.

وكانت واقعة إطلاق النار هي الثانية من ثلاث جرائم إطلاق نار بشكل عشوائي في الولايات المتحدة في غضون أسبوع. وتسبب تعاقب المذابح من هذا النوع في تحذيرات جديدة من تفاقم الوضع في بلد اعتاد على تقارير إطلاق شبان النار على غرباء.