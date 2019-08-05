قرقاش: تقرير "نيويورك تايمز" يؤكد ضلوع شخصيات قطرية رسمية في الإرهاب

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، أن ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب عاد إلى الواجهة عبر تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وكتب معاليه، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، "يعود ارتباط قطر بالتطرف والإرهاب إلى الواجهة عبر تقرير النيويورك تايمز حول الاستهداف الإرهابي للإمارات في الصومال وضلوع شخصيات قطرية رفيعة ورسمية فيه".
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وأضاف معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن "تقرير التايمز، بشأن تمويل بنك الريان لمؤسسات متطرفة وبعضها مصنف إرهابي، المراجعة واجبة والنفي غير مقنع".
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