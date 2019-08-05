كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التايمز تطالب بريطانيا بمساءلة قطر بشبهة دعم التطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت فضائية "العربية عاجل" اليوم الإثنين، إن صحيفة التايمز الأمريكية، بعزل قطر إذا اختارت تشجيع الحركات المتطرفة على الصعيد الدولي.

وكانت الصحيفة قد نشرت تحقيقا مطولا، يتهم قطر باستخدام مصرف بريطاني من أجل “الترويج” لقضايا إسلامية.

ويقول معد التحقيق وكبير المحققين في الصحيفة، أندرو نورفولك، إن مصرف “الريان”، الذي تسيطر عليه الدولة القطرية، يقدم خدمات لمنظمات، بينها 15 مثيرة للجدل، منها 4 (مسجد و3 جمعيات خيرية) تعرضت حساباتها في مصارف بريطانية أخرى للتجميد.

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وأكدت الصحيفة، أنه ” بين عملاء “الريان”، جمعية خيرية حظرتها الولايات المتحدة باعتبارها كيانا إرهابيا، وجمعيات تدعم رجال دين متشددين، ومسجد القائم عليه منذ فترة قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية”.

وأضافت الصحيفة ، أن ” مصرف “الريان” هو أقدم وأكبر المصارف الإسلامية في بريطانيا. ويقدم المصرف، الذي يوجد مقره بمدينة برمينغهام، خدمات متوافقة مع الشريعة لأكثر من 85 ألف عميل”.

وأشار التحقيق إلى أن 70 في المئة من المصرف البريطاني مملوك لـ”مصرف الريان”، وهو ثاني أكبر مصرف في قطر، والذي تحوز على أكبر عدد من الأسهم فيه مؤسسات تديرها الدولة القطرية. أما الحصة المتبقية – 30 في المئة – فهي مملوكة لذراع استثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري.