كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين لترامب: سنطور صواريخ نووية إذا قمتم بذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، من أن موسكو ستضطر إلى البدء في تطوير صواريخ نووية أرضية قصيرة ومتوسطة المدى إذا بدأت الولايات المتحدة بذلك بعد انتهاء معاهدة الحد من الأسلحة التاريخية.

وانسحبت الولايات المتحدة رسميًا معاهدة القوات النووية المتوسطة مع روسيا يوم الجمعة بعد أن قررت أن موسكو تنتهك المعاهدة وقد نشرت بالفعل نوعًا واحدًا على الأقل من الصواريخ المحظورة ، وهو اتهام ينفيه الكرملين.

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وحظرت الاتفاقية الصواريخ الأرضية التي يتراوح مداها بين 310 و 3400 ميل، مما يقلل من قدرة كلا البلدين على شن ضربة نووية في غضون مهلة قصيرة.

وعقد بوتين اليوم الاثنين اجتماعًا مع مجلس الأمن التابع له، وأمر بعد ذلك وزيري الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات الخارجية الروسي، بمراقبة أي خطوات اتخذتها الولايات المتحدة لتطوير أو إنتاج أو نشر صواريخ محظورة بموجب المعاهدة المنفصلة.

وقال بوتين في بيان "إذا حصلت روسيا على معلومات موثوقة مفادها أن الولايات المتحدة انتهت من تطوير هذه الأنظمة وبدأت في إنتاجها، فلن يكون أمام روسيا خيار آخر سوى الانخراط في جهد واسع لتطوير صواريخ مماثلة".