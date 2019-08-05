كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 8 أشخاص فى انفجار قاعدة عسكرية روسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هزت سلسلة من الانفجارات مستودع أسلحة في قاعدة عسكرية روسية في سيبيريا اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص ودفع منتج روسال للألمنيوم إلى تعليق عملياته في أكبر مصنع لإنتاج الألومينا في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن السلطات المحلية قولها إنه تم إجلاء 11 ألف روسي من الأحياء في مدينة أتشينسك في منطقة كراسنويارسك في أعقاب الانفجارات والحريق في منشأة تخزين عسكرية.

وأظهرت الصور انفجاراً هائلاً في الأفق حيث قفزت ألسنة اللهب في السماء تلتها دخان أسود.

وذكرت وكالة تاس، عن الأطباء قولهم إن ثمانية أشخاص أصيبوا في الحادث، ونقلت الوكالة عن مصدر قوله، إن جنديا روسيا قتل.