الشاب بلال: أعتز بانتمائي الروحي للمغرب..ولم أقصد الإساءة

قال المغني الجزائري الشاب بلال، أمس الأحد، إن علاقته بالمغرب يسودها الحب والاحترام، معتذرا عن تصريح أدلى قبل سنوات، عبر من خلاله عن رفضه للجنسية المغربية، ومدعيا أن كلامه تم تأويله وفهم بالغلط آنذاك.

وعاد الشاب بلال إلى مهرجان جوهرة بعد 3 سنوات من إلغاء حفله بنفس الحدث، نتيجة غضب كبير منه في صفوف الجمهور المغربي، بعدما رد على سؤال في برنامج تلفزي حول رغبته في الحصول عن الجنسية المغربية بجملة “ماعندي مندير بيها”.

وأوضح بلال، في ندوة صحفية، أن التصريح الذي قدمه لإحدى القنوات الجزائرية تم تأويله، مبرزا أنه لم يكن يقصد الإساءة للمغرب أو لشعبه.

وعبر بلال عن اعتزازه بانتمائه الروحي للمغرب، وقال: “استقراري بالمغرب منذ سنة 1996، خير دليل على الاحترام والحب الذي أكنه لهذا البلد”.