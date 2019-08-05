هام للمسافرين.. انقطاع الطريق الجهوية بين “بين الويدان” و”أفورار”- التفاصيل

أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن الطريق الجهوية رقم 304 الرابطة بين “بين الويدان” و”أفورار” بإقليم أزيلال، ستعرف انقطاعا أمام حركة السير، انطلاقا من منتصف نهار غد الثلاثاء، وإلى غاية يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب الأشغال.

وعزت الوزارة، في بلاغ، هذا الانقطاع إلى أشغال التتريبات المنجزة بالنقطة الكيلومترية 112+500 على مستوى منطقة تزاركونت، مشيرة إلى أنه “يمكن تحويل الاتجاه عبر الطريق الجهوية رقم 306 الرابطة بين بين الويدان وواويزغت، ثم الطريق الإقليمية رقم 3111 بين واويزغت وتيموليلت وأفورار”.

وأوضحت الوزارة، بأنها تبقى رهن إشارة المواطنين على مدار الساعة، لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، كما دعتهم إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الطرق على الرقم الهاتفي 05.37.71.17.17.