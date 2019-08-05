البحرية الملكية تنقذ 424 مرشحا للهجرة السرية بالمتوسط من بينهم 53 إمرأة

أنقذت البحرية الملكية خلال ليلة الأحد الاثنين بالمتوسط، 424 مرشحا للهجرة غير الشرعية، أغلبهم من بلدان جنوب الصحراء.

وأوضح مصدر عسكري، بأن هؤلاء المرشحين، الذين يوجد من بينهم 53 امرأة و16 قاصرا، كانوا يواجهون صعوبات على متن عدة مراكب مطاطية تقليدية.

وأشار المصدر ذاته، بأن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وكان بعضهم في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات خفر السواحل، قبل إعادتهم سالمين إلى مختلف موانئ شمال المملكة.