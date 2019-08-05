أيت بناصر يخبر موناكو برغبته في الرحيل.. هذا الفريق هو الأقرب لضمه

أصبح الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، متوسط ميدان فريق موناكو الفرنسي، قريبا جدا من الانتقال إلى فريق جديد، ممارس في الدوري الفرنسي الممتاز “الليغ1″، وذلك بعد أن أبدى رغبته في عدم الاستمرار، رفقة فريق الإمارة.

وحسب صحيفة “فرانس فوتبول” الشهيرة، اليوم الإثنين، فإن ايت بناصر، الذي شارك في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة مع المنتخب المغربي، أخبر مسؤولي النادي برغبته في الرحيل، بعد أن اكتفى فقد بإعارته لعدد من الأندية.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن أيت بناصر يرغب في الانتقال إلى فريق بوردو الفرنسي، بشكل نهائي، وليس فقط على شكل إعارة، وذلك من أجل مرافقة المدرب باولو سوزا، مشددا على أن المفاوضات بين الناديين وصلت إلى مراحل متقدمة.

جدير ذكره، أن أيت بنصار، لعب النصف الأخير من الموسم الماضي رفقة فريق سانت إتيان الفرنسي كمعار، خاض مجموعة من المباريات، لكنه فشل في إقناعهم بشراء عقده بشكل نهائي.