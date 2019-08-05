اجتماع للجنة المتابعة في خيمة اعتصام عائلة أبو كشك ضد الهدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت لجنة المتابعة العليا، ولجنة متابعة بيوت عائلة أبو كشك، المنبثقة عنها، اجتماعًا اليوم، الإثنين، في خيمة الاعتصام المفتوحة قرب البيوت المهدّدة بالهدم في اللّد، حيث أقرّت تنظيم برنامج مسائيٍّ في الخيمة.

كذلك أعلنت اللّجنتان عن اجتماع آخر من المُزمع عقده يوم الخميس المُقبِل، حضور محامية البيوت المعنية والطاقم القانوني للجنة المتابعة.

وقد حضر الاجتماع لنائب د. يوسف جبارين، ومركز اللجنة، الأستاذ توفيق محمد جبارين، وعضو بلدية اللد، المحامي فرج ابن فرج، وعضو بلدية اللد الناشطة فداء شحادة، ورئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة، مقداد، والناشط إبراهيم برية أبو نضال، الذي يتابع قضية البيت وأعضاء اللجنة المعنية بالقضية.

وقال مركز اللجنة، جبارين إنّ اللجنة ستبحث "كل السبل الممكنة الكفيلة بضمان حياة كريمة لعائلة أبو كشك، ونعتقد أن الحل الأمثل هو إبطال أمر الإخلاء الصادر بحق العائلة، وإبقاؤهم في بيوتهم".