إيداع مدير حملة بوتفليقة السجن المؤقت في تهم فساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمرت، اليوم الاثنين، المحكمة العليا في الجزائر (أعلى هيئة قضائية في البلاد) بإيداع عبد الغني زعلان مدير حملة بوتفليقة السابق رهن الحبس المؤقت بتهم فساد.

وأصدرت المحكمة بياناً أعلنت فيه أن قاضي التحقيق الذي أمر بسجن زعلان مؤقتاً وجه له تهماً تتعلق بـ "استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة" خلال توليه منصب محافظ مدينة وهران (غرب الجزائر) من 2013 إلى 2017.



وكانت المحكمة ذاتها، قد برأت الأسبوع الماضي عبد الغني زعلان من تهمة "التمويل الخفي لحملة بوتفليقة"، وأمر المستشار المحقق بالإفراج عن مدير حملة بوتفليقة السابق.



غير أن "زعلان" كان متابعاً بتهم أخرى بالفساد مرتبطة بتوليه وزارة الأشغال العمومية والنقل من 2017 إلى 2019، تتعلق بـ "إبرام صفقات وعقود مخالفة للقانون"، وأصدرت المحكمة العليا أمراً بوضعه تحت الرقابة القضائية، مع سحب جواز سفره، وإجباره على الإمضاء في مخفر الشرطة مرة كل شهر.



وبذلك يرتفع عدد وزراء حكومات بوتفليقة الموضوعين في السجن المؤقت بتهم فساد مختلفة إلى 7 وزراء، بعد كل عمار غول وزير الأشغال العمومية الأسبق، والوزيرين السابقين للصناعة والمناجم بدة محجوب ويوسف يوسفي، والسعيد بركات وجمال ولد عباس الوزيرين الأسبقين لـ "التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج"، وعمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق.

