منشآت كأس العالم.. مقبرة العمال في قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عمل بالسخرة.. وظروف حياة غير آدمية.. ورواتب متأخرة.. تلك هي محصلة سنوات من معاناة عمال منشآت كأس العالم ٢٠٢٢ في دولة قطر.. سنوات ذاقوا فيها مرارة ظلم تنظيم الحمدين.. حتى قرروا أن يقولوا لا.
عمال منشآت كأس العالم ٢٠٢٢ خرجوا التظاهر ضد الظلم والجور الذي يتعرضون إليه منذ سنوات، وتأخر رواتبهم أكثر من مرة.. كان أخرها عدم تقاضيهم أجور العمل ل٤ أشهر كاملة.. كيف لا وتنظيم حمد وحمد الأخر يصرف خيرات الدوحة في دعم الإرهاب وتمويل الإرهابيين.
"أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه"، هكذا أوصى النبي "صلى الله عليه وسلم" بالعامل الأجير، لكنها وصية لم ينفذها ذلك التنظيم الذي لا يراعي حق قريب أو غريب.. خارج بلاده أو حتى .. داخلها.
واقعة وراء أخرى تكشف وبشكل واضح أن قطر في عهد تنظيم الحمدين لم تنجح في إقناع العالم أنها تحترم حقوق الإنسان، رغم النداءات التي أطلقتها ومازالت تطلقها المنظمات الحقوقية الدولية.. فهل يستجيب ذلك النظام يوما؟
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